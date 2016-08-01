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عناصر الأمن بمراكش تعتقل قاصرين متلبسان.. يسرقان المارة بالسيوف
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 02:39 عناصر الأمن بمراكش تعتقل قاصرين متلبسان.. يسرقان المارة بالسيوف | حوادث و حقوق
عناصر الأمن بمراكش تعتقل قاصرين متلبسان.. يسرقان المارة بالسيوف
على إثر حملة تمشيطية تقوم بها عناصر أمن مراكش من أجل توقيف المشتبه فيهم والمشرملين الذين يتحرشون بالمواطنين ويسلبونهم ممتلكاتهم تمكنت عناصر فرقة الدراجين بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة مراكش من


شوف تيفي : 

على إثر حملة تمشيطية تقوم بها عناصر أمن مراكش من أجل توقيف المشتبه فيهم والمشرملين الذين يتحرشون بالمواطنين ويسلبونهم ممتلكاتهم تمكنت عناصر فرقة الدراجين بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة مراكش من اعتقال قاصرين متلبسين بحيازة سيفين من الحجم الكبير بحي بريمة بمقاطعة المدينة العتيقة .

وقد جاء اعتقال المتهمين بعد تنفيذهما عملية سرقة استهدفا من خلالها أحد الأشخاص تحت التهديد بالسلاح الأبيض مما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدائرة الأمنية من أجل تحرير محضر قبل إحالتهما على أنظار مصلحة الأحداث بمقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش

‫شوف تيفي

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عناصر الأمن بمراكش تعتقل قاصرين متلبسان.. يسرقان المارة بالسيوف

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