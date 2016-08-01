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المغرب و روسيا..اتفاقيات في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 02:33 المغرب و روسيا..اتفاقيات في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية | بوليتيك
المغرب و روسيا..اتفاقيات في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية
وافق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية، وقع بموسكو في 15 مارس 2016، تقدم به

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وافق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية، وقع بموسكو في 15 مارس 2016، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن الطرفين يتعاونان، بموجب هذا الاتفاق، في مجالات متعددة من بينها دراسة تأثير تغيرات المناخ على الموارد الطبيعية والاستعمال الرشيد للموارد المائية وتدبير النفايات والتقنيات المرتبطة بمعالجة الصور الكونية والجوية لأغراض البحث عن المياه الجوفية وتقييم التعرية الساحلية ونظام الحكامة البيئية والتغيرات المناخية ومصادر الطاقة المتجددة، وكذا تطوير استخدام الأنظمة المعلوماتية في مجال حماية البيئة.

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المغرب و روسيا..اتفاقيات في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية

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