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بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 02:21 بالصور..من جديد محمد الخياري يسخر من البرلماميين شوفو شنو قال | ثقافة و فنون
بالصور..من جديد محمد الخياري يسخر من البرلماميين شوفو شنو قال
نشر ظهر اليوم الجمعة الفنان الكوميدي ''محمد الخياري'' عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة لبعض البرلمانيين المغاربة وهم نائمون داخل البرلمان ورافقها بتدوينة كتب فيها ''مجلس


شوف تيفي : ماريا جعدود

نشر ظهر اليوم الجمعة الفنان الكوميدي "محمد الخياري" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة لبعض البرلمانيين المغاربة وهم نائمون داخل البرلمان ورافقها بتدوينة كتب فيها "مجلس النوام بقاعة البر والأمان وفي العشية النشاط في بار لمان" ساخرا بذلك من البرلمانيين المغاربة.

وفور نشره للصورة تقاطرت تعاليق المعجبين حيث قالو "الله يعطيك الصحة أنت إلي كتعبر عليهم"و"هاذي عندك اسي الخياري" فيما إكتفى البعض بالضحكو الاستهزاء من الصورة .

وجدير بالذكر أن الفنان الكوميدي محمد الخياري معروف بسخريته الكوميدية في المجال السياسي

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ماريا جعدود محمد الخياري الضحك البرلمان السياسة السخرية.

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