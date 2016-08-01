بالصورة..بعد غياب طويل حنان الإبراهيمي تعود للتمثيل

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية تعود الفنانة المغربية ''حنان الإبراهيمي'' لتطل على جمهورها عبر نافذة التلفاز، بعدما غابت عن التمثيل لمدة طويلة بسبب زواجها واستقرارها بالولايات المتحدة الأمريكية.

شوف تيفي : ماريا جعدود

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية تعود الفنانة المغربية "حنان الإبراهيمي" لتطل على جمهورها عبر نافذة التلفاز، بعدما غابت عن التمثيل لمدة طويلة بسبب زواجها واستقرارها بالولايات المتحدة الأمريكية.



ويذكر أن حنان الإبراهيمي بدأت مشوارها الفني سنة 2000 حيث تميزت في العديد من الأدوار التلفزية وكذا السينمائية وكانت تمتاز في دور الثنائي الرائع رفقة الفنان رشيد الوالي حتى دخلت القفص الذهبي لترزق بعدها بمولودة إختارت لها من الأسماء إسم "صوفيا"نتمنى أن تكون إطلالتك حنان متميزة هكذا علق جمهور الفنانة المغربية المتميزة..