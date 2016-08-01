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رسميا : البيجدي يعوض ''بوشتى بوصوف'' وهذا موعد عودته للمغرب
بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 00:11 رسميا : البيجدي يعوض بوشتى بوصوف وهذا موعد عودته للمغرب | بوليتيك
رسميا : البيجدي يعوض ''بوشتى بوصوف'' وهذا موعد عودته للمغرب
علمت ''شوف تيفي'' أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عوضت ''بوشتى بوصوف'' وكيل لائحة الحزب بدائرة تاونات –تيسة بالكاتب الإقليمي للحزب عبد الحق السطي.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عوضت "بوشتى بوصوف" وكيل لائحة الحزب بدائرة تاونات –تيسة بالكاتب الإقليمي للحزب عبد الحق السطي.

وأضافت ذات المصادر، أن الأمانة العامة للحزب فقدت الإتصال بشكل كامل مع "بوشتى بوصوف" حيث لم تستطع محادثه أو مراسلته منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع، أي منذ إجتماعه بأعضاء الحزب، والإتفاق على ترشيحه بدائرة تاونات – تيسة كوكيل للائحة.

وحسب ذات المصادر، "فبوشتى بوصوف" يوجد خارج المغرب، وبالضبط بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، حيث رجحت ذات المصادر، أن يعود المعني بالامر إلى أرض الوطن أواخر هذا الشهر، أي بعد 24 شتنبر وهو تاريخ إنتهاء وضع الترشيحات وبداية الحملة الإنتخابية، مايعني أن بوشتى بوصوف لن يترشح للإنتخابات التشريعية، سواء مع البيجيدي أو غيره من الأحزاب تضيف ذات المصادر.

 

‫شوف تيفي

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بوشتى بوصوف مغادرة الترشيح البيجدي تاونات شوف تيفي

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