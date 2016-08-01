هذه هي الشخصية التي سيلجأ إليها بن كيران في حال إقصاء ''أحماد القباج'' من الترشح بمراكش

قالت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وبإيعاز من قياديين بحركة التوحيد والإصلاح، طالبت عضوا بارزا في الحزب بمحادثة عبد العزيز أفتاتي للترشح مكان ''أحماد القباج'' بدائرة

شوف تيفي

قالت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وبإيعاز من قياديين بحركة التوحيد والإصلاح، طالبت عضوا بارزا في الحزب بمحادثة عبد العزيز أفتاتي للترشح مكان "أحماد القباج" بدائرة جليز بمراكش.

وأضافت ذات المصادر، أن إسم البرلماني المثير للجدل عبد العزيز أفتاتي تردد بشكل قوي بين أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد تلقيهم مساء أمس لخبر منع أحمد القباج من الترشح باسم الحزب، بل أن عضوا بالأمانة العامة جهر بإسم أفتاتي أمام جميع الحاضرين، بعد اللقاء التواصلي الذي عقده بن كيران أمس لدراسة الخطة الإعلامية التي سيتبعها الحزب في الإنتخابات التشريعية المقبلة والتي حضرها الكتاب الجهويون للحزب.

وحسب ذات المصادر، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ستلجأ لترشيح عبد العزيز أفتاتي إما بدائرة جليز مكان "أحماد القباج"، أو بدائرة تاونات-تيسة مكان "بوشتى بوصوف"، لكن الخطوة تضيف ذات المصادر، مرهونة بتبديد الخلاف الغير المعلن بين بن كيرا وأفتاتي من جهة، وقبول أفتاتي نفسه الترشح بعد إعلانه عدم الترشح والعودة للعمل على تكوين شبيبة البيجيدي من جهة ثانية.

وينتظر حسب ذات المصادر، أن تنظر المحكمة الإدارية بمراكش الإثنين المقبل، في القضية التي رفعها أحماد القباج ضد قرار ولاية مراكش بمنعه من الترشح، وهي الخطوة التي سينتظرها بن كيران بفارغ الصبر قبل أن يقوم بأي إجراء.

وحاولت "شوف تيفي" أخذ رأي أعضاء في الأمانة العامة في الموضوع، لكنهم رفضوا التعليق جملة وتفصيلا، بمبرر أن عبد الإله بن كيران هو الناطق الرسمي باسم الحزب والمخول الوحيد لإعطاء التصريحات حسب قولهم.