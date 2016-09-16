بالصورة..شاهد رشيد الوالي يجهش في البكاء وها علاش

بعد أدائه لمناسك الحج رفقة زوجته عاد اليوم الجمعة الفنان المغربي ''رشيد الوالي''وزوجته ''إبتسام الوالي'' إلى المغرب بعدما قضوا مناسك الحج بمكة المكرمة وفور وصول رشيد إلى بيت والديه لم يشعر حتى ارتمى في

شوف تيفي : ماريا جعدود

بعد أدائه لمناسك الحج رفقة زوجته عاد اليوم الجمعة الفنان المغربي "رشيد الوالي"وزوجته "إبتسام الوالي" إلى المغرب بعدما قضوا مناسك الحج بمكة المكرمة وفور وصول رشيد إلى بيت والديه لم يشعر حتى ارتمى في حضن والده "بوجمعة الوالي" وبدأ يجهش في البكاء ويحضن والده بقوة كما تبين من

خلال الصورة التي نشرها أحد أقاربه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي حصدت عدد كبير من الإعجاب.