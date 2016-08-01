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خطير.. بعد النفايات الإيطالية.. شركات نفط سويسرية تصدر محروقات قذرة إلى المغرب
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 23:13 خطير.. بعد النفايات الإيطالية.. شركات نفط سويسرية تصدر محروقات قذرة إلى المغرب | بوليتيك
خطير.. بعد النفايات الإيطالية.. شركات نفط سويسرية تصدر محروقات قذرة إلى المغرب
كشفت معطيات خطيرة نشرتها المنظمة السويسرية غير الحكومية '' eye public ''، تورط شركات نفط سويسرسة في توزيع محروقات ذات انبعاثات سامة في دول إفريقية من بينها المغرب، مؤكدة أن تلك المحروقات تصنع بشكل خاص

"شوف تيفي"

كشفت معطيات خطيرة نشرتها المنظمة السويسرية غير الحكومية " eye public "، تورط شركات نفط سويسرسة في توزيع محروقات ذات انبعاثات سامة في دول إفريقية من بينها المغرب، مؤكدة أن تلك المحروقات تصنع بشكل خاص لتلك الأسواق.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد فإن المنظمة السويسرية المذكورة التي تعنى بقضايا البيئة والاقتصاد في تقريرها الذي صدر مؤخرا، بعنوان "الديزل القذر" أن تجار البترول السويسريين يقومون بتزويد محطات وقود مغربية بمحروقات تحتوي على نسب مرتقعة من المواد السامة خصوصا الكبريت.

واعتبرت المنظمة أنه حتى في حال تجديد المغرب والقارة الإفريقية عموما لحظيرة السيارات وتعويضها بأخرى جديدة، فإن جودة الهواء في المدن الكبرى لن تتحسن، وعزت ذلك إلى أن كمية الرصاص في محطات الوقود أعلى بمئات المرات مقارنة بالمستوى المقبول بأوروبا.

واتهمت المنظمة السويسرية في تقريرها الذي يشكل خلاصة تحقيق استغرق ثلاث سنوات، شركات النفط السويسرية باستخدام "استراتجية غير مشروعة" لرفع الأرباح تقضي باستغلال ضعف المعايير في إفريقيا لبيع وقود خلف أثارا صحية وبيئية مدمرة في العديد من الدول الإفريقية مضيفة أن بيع هذه الأنواع من الوقود في إفريقيا أسهم في زيادة تلوث الهواء وتسبب في تفشي أمراض تنفسية ووفيات مبكرة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محروقات سويسرا المواد السامة

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