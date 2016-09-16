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الصنهاجي:''طوشاك غيعتعزل و حنا جمهور الوداد غانموتو بالفقصة''
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 22:06 الصنهاجي:طوشاك غيعتعزل و حنا جمهور الوداد غانموتو بالفقصة | ثقافة و فنون
الصنهاجي:''طوشاك غيعتعزل و حنا جمهور الوداد غانموتو بالفقصة''
مباشرة بعد الهزيمة المذلة للوداد البيضاوي أمام الزمالك المصري برباعية نظيفة،في إطار منافسات عصبة أبطال افريقيا،عبر المغني الشعبي سعيد الصنهاجي و ابنه حمزة المولوعين بحب الفريق الأحمر،عن

شوف تيفي:م غ

 مباشرة بعد الهزيمة المذلة للوداد البيضاوي أمام الزمالك المصري برباعية نظيفة،في إطار منافسات عصبة أبطال افريقيا،عبر المغني الشعبي سعيد الصنهاجي و ابنه حمزة المولوعين بحب الفريق الأحمر،عن تذمرهما من هذه النتيجة المخيبة للآمال.

 

ووجه حمزة الصنهاجي في تدوينة على حائطه الفايسبوكي،سهامه إلى المدرب الويلزي جون طوشاك المسؤول حسبه عن هذه الخسارة الكارثية التي لا تليق بحجم فريق الوداد البيضاوي،حيث كتب،"جون طوشاك شكرا على كل شيئ لكن و الله حتا انتقمتي من كل الوداديين بهاد التشكيلة عطيتينا الحماس بالتصريح ديالك..أنا غانعتازل التدريب ايلا مربحتش العصبة,,و بالتالي خليتينا نتفاألو و نقولو غايديرو جهدهم لكن انتقم من الجمهور لي كاي نتاقدو و ساهم اساسا بهاد التشكيلة باش يفقسنا و هو أصلا غايعتزل ..".

من جانبه قال والده سعيد الصنهاجي ،مجيبه،"بحال طوشاك شاف الكومونتير دابا.."

و قد لاقت تدوينة الصنهاجي،تفاعلا كبيرا من طرف الجماهير الودادية المستاءة من هذه النتيجة المذلة.

و كان فريق الوداد البيضاوي قد مني بهزيمة ثقيلة بعد تلقيه أربعة أهداف مقابل لاشيء من طرف فريق الزمالك المصري

الصنهاجي:''طوشاك غيعتعزل و حنا جمهور الوداد غانموتو بالفقصة''

 

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