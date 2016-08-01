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بالفيديو حسن الكتاني : أنا ضد دخول جميع الدعاة للإنتخابات بمن فيهم مرشح بن كيران ''أحماد القباج''
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 20:40 بالفيديو حسن الكتاني : أنا ضد دخول جميع الدعاة للإنتخابات بمن فيهم مرشح بن كيران أحماد القباج | بوليتيك
بالفيديو حسن الكتاني : أنا ضد دخول جميع الدعاة للإنتخابات بمن فيهم مرشح بن كيران ''أحماد القباج''
قال حسن الكتاني في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أنه لا يوافق على دخول الدعاة والفقهاء العمل السياسي، مؤكدا أن الذين يرفضون ترشيح ''حماد القباج'' هم الذين يحبونه ويخافون على ضياعه.

شوف تيفي

قال حسن الكتاني في تصريح خص به "شوف تيفي" أنه لا يوافق على دخول الدعاة والفقهاء العمل السياسي، مؤكدا أن الذين يرفضون ترشيح "حماد القباج" هم الذين يحبونه ويخافون على ضياعه.

وأضاف الفقيه الكتاني، أن دخول الدعاة والفقهاء العمل السياسي أمر غير مستقيم، حيث أن أغلبهم أضاعوا علمهم ومعرفتهم بعد ولوجهم العمل السياسي.

وتساءل الكتاني عن إحجام حزب العدالة والتنمية ترشيح دعاته ووعاظه وعلمائه، رغم توفره على عدد منهم لكنه يستعين بهم في أمور أخرى على حد قوله.

ويرى الداعية السلفي أن الأسباب الحقيقية لمنع "احماد القباج" لم يعلن عنها بشكل حقيقي، مؤكدا أن دعاة معروفين سواء من داخل المغرب أو خارجه لا يوافقون على ترشيح "أحماد القباج" أو أي فقيه أو داع أخر.

 

‫شوف تيفي

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الكتاني ترشيح السياسي الفقهاء الدعاة القباج المنع شوف تيفي

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