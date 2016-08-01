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مول الطاكسي قام باختطاف فتاة واغتصابها بطنجة.. والخطير هذا ما وقع لها خلال فرارها
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 19:42 مول الطاكسي قام باختطاف فتاة واغتصابها بطنجة.. والخطير هذا ما وقع لها خلال فرارها | حوادث و حقوق
مول الطاكسي قام باختطاف فتاة واغتصابها بطنجة.. والخطير هذا ما وقع لها خلال فرارها
شهدت جماعة اكزناية بطنجة، جريمة مروعة أمس الخميس، بطلها سائق سيارة أجرة أقدم على اختطاف واحتجاز فتاة في عقدها الثاني قبل أن يقوم باغتصابها.

 "شوف تيفي"

 شهدت جماعة اكزناية بطنجة، جريمة مروعة أمس الخميس، بطلها سائق سيارة أجرة أقدم على اختطاف واحتجاز فتاة في عقدها الثاني قبل أن يقوم باغتصابها.

 وحسب مصادر محلية فإن البالغة من العمر حوالي 20 سنة، طلبت من سائق سيارة الأجرة إيصالها إلى منزل أسرتها من مدينة إلى جماعة اكزناية، إلا أنه قام باختطافها واحتجازها، واغتصابها بطريقة وحشية داخل إحدى الضيعات.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحية، تمكنت من الفرار من قبضة سائق سيارة الأجرة، ولكنها ونظرا للخوف الكبير الذي كانت تشعر به سقطت في بئر مهجور بسبب ظلمة المكان، والذي تم انتشالها منه بعد وصول عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، ليتم نقلها إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بطنجة في حالة صحية صعبة نتيجة إصابتها بكسور على مستوى الظهر وجروح بالرأس.

 وأوضحت ذات المصادر بأن الدرك الملكي بجماعة اكزناية أصدر مذكرة بحث في حق "مول الطاكسي" الذي فر إلى وجهة عير معلومة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سائق سيارة الأجرة طنجة جماعة مستشفى محمد الخامس

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