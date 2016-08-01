صادم وبالفيديو.. بعد المغرب ها شنو وقع في أضاحي العيد في الجزائر

كشفت قناة النهار الجزائرية اليوم الجمعة، أن لحوم أضاحي الآلاف من الجزائريين تحولت إلى اللون الأخضر مع خروج رائحة كريهة منه بعد مرور فترة قليلة من ذبحها.

"شوف تيفي"

كشفت قناة النهار الجزائرية اليوم الجمعة، أن لحوم أضاحي الآلاف من الجزائريين تحولت إلى اللون الأخضر مع خروج رائحة كريهة منه بعد مرور فترة قليلة من ذبحها.

وأوضحت طبيبة لقناة النهار أن منظمة حماية المستهلك تلقت أكثر من ألف رسالة تتضمن شكاوى وتساؤلات المواطنين بخصوص تغير لون لحوم الأضاحي بعد ذبحها من ولايات العاصمة وقسنطينة وولايات الشرق الأمر الذي دفعهم إلى إجراء تحقيق لمعرفة السبب الذي يقف وراء هذه الظاهرة.



وأعتبر رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى في تصريحه للقناة المذكورة بأن بعض التفسيرات حول سبب هذه الظاهرة منها أن بعض المواطنين لم يحترموا إجراءت الذبح، أو القيام بتكديس اللحم في الثلاجة، أو عدم بتر الجهاز البولي للماشية وهي كلها أسباب قال عنها المتحدث أنها تساهم في فساد لحوم الأضاحي وتحول لونها.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من العائلات بالمغرب اضطرت إلى التخلص من لحوم أضاحي العيد بعد أن تحولت لونها إلى الأزرق والأخضر، بعد تعفنها بالرغم من وضعها في مبردات خاصة بتجميد اللحوم.