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البيجدي : قرار وزارة الداخلية غير مقبول تماماً ولهذا السبب رشحنا السلفي القباج
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 17:22 البيجدي : قرار وزارة الداخلية غير مقبول تماماً ولهذا السبب رشحنا السلفي القباج | بوليتيك
البيجدي : قرار وزارة الداخلية غير مقبول تماماً ولهذا السبب رشحنا السلفي القباج
إعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ''أن قرار وزارة الداخلية بمنع ترشيح حماد القباج بدائرة مراكش – جليز غير مقبول تماما.

شوف تيفي

إعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "أن قرار وزارة الداخلية بمنع ترشيح حماد القباج بدائرة مراكش – جليز غير مقبول تماما.

وأعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن أسفها الشديد لعدم قبول السلطات ملف ترشيح حماد القباج، معتبرة القرار إعتداء على حقه الدستوري.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها توصلت به "شوف تيفي" دوافع ترشيح القباج، أن "نهج الإدماج لأعضاء التيار السلفي المعتدل داخل المؤسسات والحياة العامة للبلاد من منطلق ما يجب لهم من حقوق وعليهم من واجبات، قد أثبت نجاعته وفاعليته في ضمان مزيد من الأمن والاستقرار، وتوسيع دائرة الاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب".

وأعلنت الأمانة العامة للبيجدي ، عن تضامنها مع حماد القباج، مع التأكيد أن "مكانته داخل الحزب ستتعزز نظرا لخصاله الحميدة وكفاءته المتميزة وتعلن مؤازرتها له في كل القرارات التي يمكن أن يتخذها دفاعا عن الحق والمشروعية".

هذا، ونددت الأمانة العامة للبيجدي في ذات البلاغ، بالحملة الإعلامية التي استهدفت حماد القباج، ولم تدخر وسعها في الإساءة إليه بكل الإفتراءات والأكاذيب والتي وصلت حد التعريض به بسبب إعاقته.

 

‫شوف تيفي

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البيجدي القباج الترشيح الدعم البلاغ مراكش المنع الداخلية شوف تيفي

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