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خالد الشرقاوي السموني : منع وزارة الداخلية '' أحماد القباج'' من الترشح للانتخابات مطابق للدستور
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 17:05 خالد الشرقاوي السموني : منع وزارة الداخلية أحماد القباج من الترشح للانتخابات مطابق للدستور | بوليتيك
خالد الشرقاوي السموني : منع وزارة الداخلية '' أحماد القباج'' من الترشح للانتخابات مطابق للدستور
صرح خالد الشرقاوي السموني ، ممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، و مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية '' أن قرار منع السلفي حماد القباج من المشاركة في انتخابات

شوف تيفي 

صرح خالد الشرقاوي السموني ، ممثل المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، و مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية " أن قرار منع السلفي حماد القباج من المشاركة في انتخابات البرلمان بدائرة كليز بمراكش جاء مطابقا لقانون الأحزاب السياسية ولا سيما المادة الرابعة منه".

وحسب الشرقاوي ، فالدستور المغربي خاصة الفصول 7 و 19 و 42 منه ، تؤكد أن "المنخرطين في الأحزاب السياسية يجب أن لا يحملوا أفكارا متطرفة قد تدعو إلى التكفير أو انتهاك حقوق الإنسان ، لأن هؤلاء لا مكان لهم في الأحزاب السياسية، وبالتالي وصولهم إلى المؤسسات التمثيلية قد يشكل خطرا على الديمقراطية والدولة على حد سواء".

وأضاف الشرقاوي "أن الأحزاب السياسية مفتوحة في وجه جميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بشروط منها عدم تبني أفكار مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية قد تهدد الدولة و المجتمع، هذا مع العلم أن الدستور المغربي، وإن ضمن حق المشاركة السياسية والانخراط في الأحزاب والترشح للانتخابات للجميع والتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية، فإن ذلك مشروط بالالتزام بثوابت الدولة واختيارها الديمقراطي واحترام مبادئ حقوق الإنسان" .

هذا، و رفضت وزارة الداخلية التصديق على ترشيح السلفي "أحماد القباج" للانتخابات التشريعية القادمة بمراكش باسم حزب العدالة والتنمية في دائرة جيليز بدعوى أن هذا الأخير عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي.

 

‫شوف تيفي

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القباج الترشيح الإنتخابات الديموقراطية التطرف الأحزاب الشرقاوي شوف تيفي

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