خطير وهام.. هذا هو ما يسببه إدمان المشروبات الكحولية

وجهت دراسة أمريكية حديثة، تحذيرا،من تناول المشروبات الكحولية، لأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب.

"شوف تيفي



وجهت دراسة أمريكية حديثة، تحذيرا،من تناول المشروبات الكحولية، لأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب.



وحسب وكالة الأناضول التركية فإن الباحثين بجامعة كاليفورنيا، أوضحوا بأن الكحول يضر بصحة القلب، ولا يفيده كما ادعت بعض الأبحاث الأخرى، حيث تم نشر نتائج دراستهم اليوم الجمعة في دورية جمعية القلب الأمريكية.

وجاءت هذه الدراسة كرد على دراسات سابقة قالت إن تناول الكحول المعتدل مفيد لصحة القلب، لكن الباحثين في الدراسة الجديدة أكدوا أنه حتى مجرد تناول كأس واحد من الكحول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأجرى فريق البحث الأمريكي دراسته على 5 آلاف و 220 شخص، لقياس مدى الأضرار التي يسببها تناول الكحول على القلب، استمرت المتابعة لأكثر من 6 سنوات، ووجد بأن استهلاك ما يوازى 10 غرامات من الكحول يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 5 في المائة، والذي يكون مصحوبًا بتسارع نبض القلب وعدم انتظامه، مما يؤدي لانخفاض القدرة على تزويد الجسم بالدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية، وفشل القلب.