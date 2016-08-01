خطير وبالفيديو.. فتاة تحاول الانتحار بدرب السلطان بالموازاة مع رفع آذان صلاة الجمعة

عاش سكان درب ميلة التابع لعمالة درب السلطان بالبيضاء اليوم بالموازاة مع صلاة الجمعة، الرعب حينما قامت فتاة شابة بالصعود إلى سطح المنزل محاولة الانتحار من خلال رمي نفسها.

"شوف تيفي"

عاش سكان درب ميلة التابع لعمالة درب السلطان بالبيضاء اليوم بالموازاة مع صلاة الجمعة، الرعب حينما قامت فتاة شابة بالصعود إلى سطح المنزل محاولة الانتحار من خلال رمي نفسها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" وكما يظهر الفيديو فإنه ومع سماع آذان صلاة الجمعة، تمكن أحد جيران الفتاة من إمساكها من ساقها ومنعها من الانتحار.

وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الرئيسي الذي جعل الفتاة البالغة من العمر 30 عاما تحاول الانتحار يعود إلى تأزم حالتها النفسية نتيجة معاناتها من مشاكل عائلية في الآونة الأخيرة.