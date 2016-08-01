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مثير..شابة بلباس قصير تتعرض للاعتداء من طرف شخص يصيح ''أنت شيطانة''.. وها فين
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 16:36 مثير..شابة بلباس قصير تتعرض للاعتداء من طرف شخص يصيح أنت شيطانة.. وها فين | حوادث و حقوق
مثير..شابة بلباس قصير تتعرض للاعتداء من طرف شخص يصيح ''أنت شيطانة''.. وها فين
تعرضت فتاة شابة، في مدينة اسطنبول،لاعتداء لفظي وجسدي، في حافلة للنقل العام، بسبب ارتدائها لباسا قصيرا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سكاي نيوز'' نقلا عن صحيفة ''حرييت ديلي نيوز''.

"شوف تيفي"

تعرضت فتاة شابة، في مدينة اسطنبول،لاعتداء لفظي وجسدي، في حافلة للنقل العام، بسبب ارتدائها لباسا قصيرا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "حرييت ديلي نيوز".

وأوضح الموقع ذاته بأن الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، هوجمت، الإثنين الماضي، في حافلة بمنطقة مسلك، نواحي مدينة اسطنبول.

وفي تفاصيل الواقعة، قام رجل وصاح في آخر الحافلة "النساء اللائي يرتدين هذا النوع من اللباس، يجب أن يمتن"، قبل أن يضربها على وجهها وهو يصرخ "أنت شيطانة".

وحسب موقع "سكاي نيوز" فإن كاميرات المراقبة تمكنت من تسجيل الاعتداء الذي جرى دون أن يقوم المارة بمساعدة الفتاة الضحية.



 

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