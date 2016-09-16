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صادم وبالصورة.. حامل تضطر إلى وضع مولودها في ممر مستشفى عمومي بطنجة
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 16:20 صادم وبالصورة.. حامل تضطر إلى وضع مولودها في ممر مستشفى عمومي بطنجة | مجتمع
صادم وبالصورة.. حامل تضطر إلى وضع مولودها في ممر مستشفى عمومي بطنجة
تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية الطنجاوية اليوم الجمعة، صورة صادمة قيل بأنها تعود لسيدة حامل اضطرت لوضع مولودها بممر مستشفى محمد الخامس بطنجة.

 "شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية الطنجاوية اليوم الجمعة، صورة صادمة قيل بأنها تعود لسيدة حامل اضطرت لوضع مولودها بممر مستشفى محمد الخامس بطنجة.

وفور تداول هذه الصورة والمعلومة، تفاعل النشطاء بشكل كبير معبرين عن استيائهم واستنكارهم الشديد من الأوضاع الغير الصحية التي تلد فيها بعض النساء الحوامل بالمغرب.

وعلاقة بالموضوع عبر آخرون عن استغرابهم لوضع هذه السيدة لمولودها في ممر مستشفى يوجد في أحد أكبر المدن المغربية والتي لا بد لها من التوفر على أكثر من قاعة وأكثر من طبيب خاص بالولادة لاستقبال النساء الحوامل.

حامل تضطر إلى وضع مولودها في ممر مستشفى عمومي بطنجة

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة مستشفى محمد الخامس مولود الحامل قاعة المدن المغربية

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