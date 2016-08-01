بعد رفض ترشيحه.. أحماد القباج أمام القضاء بتهم ثقيلة

قالت مصادر خاصة، أن أحد المرشحين بالدائرة البرلمانية جليز-النخيل وضع ''عريضة الطعن في الترشيح'' للإنتخابات التشريعية المقبلة ضد وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية حماد القباج بذات الدائرة التشريعية.

شوف تيفي

قالت مصادر خاصة، أن أحد المرشحين بالدائرة البرلمانية جليز-النخيل وضع "عريضة الطعن في الترشيح" للإنتخابات التشريعية المقبلة ضد وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية حماد القباج بذات الدائرة التشريعية.

وحسب ذات المصادر، فإن وكيلا لائحة حزب في المعارضة، "ع، اح" بالدائرة البرلمانية جليز النخيل، وضع عريضة الطعن في الترشيح ضد احماد القباج عبر محاميه.

وأضافت ذات المصادر، أن الطاعن في ترشح "احماد القباج" اعتمد على "مواقف المطعون ضده معاكسة تماما للتوجهات العامة المتعلقة بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان أو بالقواعد المتعلقة بالديمقراطية وبالممارسة السياسية"، كما أنه "يتبنى أفكارا مناهضة للمؤسسات الدستورية بمافيها مؤسسة البرلمان التي يترشح لعضويتها بالرغم من أنه ينزع عنها أية شرعية" حسب ذات المصادر.

وصرحت ذات المصادر، أن الطاعن في وكيل لائحة بن كيران بالدائرة البرلمانية جليز- النخيل المطعون ضده "ينشر أفكارا متطرفة تحرض على الكراهية والتمييز والعنف والتفرقة وهي الأمور التي سيتم إثباتها للمحكمة أثناء مناقشة الملف بالأدلة والوثائق والأشرطة الصادرة عن المطعون ضده.