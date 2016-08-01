عاجل:إيطاليا تُودع رئيسها

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأسبق كارلو ازيليو شيامبي عن عمر ناهز 95 عاما.

شوف تيفي:وكالات



أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس الأسبق كارلو ازيليو شيامبي عن عمر ناهز 95 عاما.

وكان شيامبي شغل أيضا منصبي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، واضطلع بدور مهم في قيادة إيطاليا للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة.

وأشاد رئيس الوزراء ماريو رينتسي بشيامبي بوصفه رجلا عمل بلا كلل من أجل إيطاليا وخدم البلاد ب"شغف".



