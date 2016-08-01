مدارس المغرب في الرتبة 73 بين 76 دولة وهذه التفاصيل

كشفت معطيات قامت بها منظمة الإقتصاد والتعاون والتنمية الدولية، أن المغرب احتل مراتب متأخرة جدا في تصنيف البلدان التي تتوفر على أحسن المدارس في العالم، حيث جاءت المملكة المغربية في المرتبة 73 من بين

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كشفت معطيات قامت بها منظمة الإقتصاد والتعاون والتنمية الدولية، أن المغرب احتل مراتب متأخرة جدا في تصنيف البلدان التي تتوفر على أحسن المدارس في العالم، حيث جاءت المملكة المغربية في المرتبة 73 من بين 76 دولة شملها التصنيف.

هذا التصنيف يأخد بعين الإعتبار الجودة ونسبة النمو الإقتصادي، بالإضافة إلى الوضعية التي تابع فها التلاميذ تمدرسهم إلى غاية بلوغهم سن الخامسة عشرة.

وأكد ذات التقرير أن المغرب صنف في المركز الأخير من بين الدول العربية بمن فيها تلك التي تعاني من اضطرابات سياسية ومشاكل اجتماعية وغيرها..بينما احتلت البلدان الأسيوية الصدارة.



هذا وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز 28 بينما السويد عرفت تراجعا كبيرا لتحتل الرتبة 35 عالميا.