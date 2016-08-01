صادم : بعد ''تعوار'' العين..منحرف يشرمل وجه طبيب ''بالزيزوار'' في مركز صحي

قالت مصادر مطلعة، ''لشوف تيفي'' أن منحرفا قام بالإعتداء على ممرض رئيسي بالمركز الصحي أهل لغلام 1 بعمالة مقاطعات البرنوصي بالدار البيضاء.



شوف تيفي



قالت مصادر مطلعة، "لشوف تيفي" أن منحرفا قام بالإعتداء على ممرض رئيسي بالمركز الصحي أهل لغلام 1 بعمالة مقاطعات البرنوصي بالدار البيضاء.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب ذات المصادر، إلى يوم أمس الخميس، حيث وجد ممرض رئيسي نفسه في مواجهة منحرف، يحمل "زيزوار" قام بشرملته في أنحاء من جسمه خاصة على مستوى الوجه، تطلبت رتقها بالعديد من الغرز.

وأضاف نقابي في إتصال "بشوف تيفي" أن واقعة الإعتداء انتشرت بشكل كبير، بين الأطر الطبية بالبرنوصي، في إحدى المجموعات الخاصة على الواتساب، حيث من المنتظر الدعوة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية ضد الإعتداء، مباشرة بعد التوصل بجميع المعطيات والمعلومات حول الواقعة.

ويأتي خبر "تشرميل" الممرض الرئيسي، في ظل الإعتداءات التي أصبحت تتعرض إليها الأطر الطبية ومهنيي وزارة الصحة بعد أيام قليلة من حادث اعتداء مأساوي مماثل عاشه المركز الصحي زرهون، بعد أن أقدم شخص من ذوي السوابق على فقأ عين أحد المهنيين.