عاجل:اعتقال حارس أمن خاص اعتدى جنسيا على مستشارة جماعية من البيجيدي

علمت ''شوف تيفي''أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة ابن جرير أوقفت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يعمل في شركة للحراسة الخاصة، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالاعتداء

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي"أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة ابن جرير أوقفت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يعمل في شركة للحراسة الخاصة، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على مستشارة جماعية بأحد المجالس القروية.



وحسب مصادرنا،كانت الضحية، وهي عاملة في مجال النظافة في الكلية المتعددة التخصصات بمدينة ابن جرير، ومستشارة عن حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي أيت الطالب بقيادة بوشان، قد تعرضت أول أمس الأربعاء لاعتداء جنسي من طرف حارس الأمن الخاص، عند مرورها بمنطقة خلاء في اتجاه قاعة مغطاة للرياضة.



وقد أسفرت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية عن تشخيص هوية المشتبه فيه، وهو متزوج ويبلغ من العمر 28 سنة، حيث جرى توقيفه بحي مولاي رشيد بمدينة ابن جرير وتم إيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على ذمة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.



