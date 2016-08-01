منظمة ماتقيسش ولدي : ترشح أحماد القباج ''سبة على المؤسسة التشريعية''

أشادت منظمة ''ماتقيسش ولدي'' في بيان لها بقرار وزارة الداخلية بمنع ترشيح احماد القباج باسم حزب العدالة والتنمية بدائرة مراكش- جليز.

شوف تيفي



أشادت منظمة "ماتقيسش ولدي" في بيان لها بقرار وزارة الداخلية بمنع ترشيح احماد القباج باسم حزب العدالة والتنمية بدائرة مراكش- جليز.

وقالت المنظمة في بيان صحفي لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها، بعد رفض وزارة الداخلية لترشيح المدعو حماد القباج لتناقض بياناته، أن "هذا الشخص التكفيري كان سيكون سبة على المؤسسة التشريعية نظرا لمواقفه الجد متطرفة وخاصة في قضية النساء وقضية الأمهات العازبات".



وحسب منطوق البيان نوهت المنظمة عاليا بموقف وزارة الداخلية، داعية "الرأي العام إلى التصويت على الديمقراطية وعلى الحداثة خوفا من تسلط التكفيريين" حسب منطوق البيان







