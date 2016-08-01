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وزارة التربية الوطنية تكشف أسباب تأخر صدور الكتب الجديدة الخاصة بمادة التربية الإسلامية
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 13:34 وزارة التربية الوطنية تكشف أسباب تأخر صدور الكتب الجديدة الخاصة بمادة التربية الإسلامية | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تكشف أسباب تأخر صدور الكتب الجديدة الخاصة بمادة التربية الإسلامية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ موجه إلى كافة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى كافة الفاعلين التربويين والرأي العام الوطني بأن الكتب الجديدة لمادة التربية

"شوف تيفي"


أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ موجه إلى كافة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ وإلى كافة الفاعلين التربويين والرأي العام الوطني بأن الكتب الجديدة لمادة التربية الإسلامية في طور الطباعة لدى الناشرين وستكون متوفرة بالكميات الكافية في غضون أسبوعين على أبعد تقدير.

وحسب بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، فإنه وعلى إثر ما تم تداوله من أخبار بخصوص تأخر صدور الكتب المدرسية الخاصة بمادة التربية الإسلامية، إلى أن هذه الكتب خضعت لمراجعة شاملة وفق التوجهات الجديدة لمنهاج التربية الإسلامية، حيث مرت هذه العملية من عدة مراحل من مراجعة وتأليف وتقويم ومصادقة حتى تكون جاهزة مع الدخول المدرسي الحالي.

وأوضحت الوزارة كذلك بأنها عملت بشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تفعيلا للتوجيهات الملكية ، على مراجعة المنهاج الدراسي لمادة التربية الإسلامية في الأسلاك التعليمية الثلاث، وفق تصور جديد للمادة يروم تلبية حاجات المتعلمين والمتعلمات الدينية التي يتطلبها الشرع حسب سنهم وزمانهم ونموهم العقلي والنفسي والسياق الاجتماعي وتنشئتهم وبناء شخصيتهم بأبعادها المختلفة الروحية والبدنية وإعدادها إعدادا شاملا ومتكاملا، مع مراعاة القيم الأصيلة للشعب المغربي القائمة على التشبع بمقومات الهوية الوطنية بثوابتها الدينية ومكوناتها المتعددة، مما تطلب اشتغالا متواصلا للجنة المشرفة على هذه العملية طيلة السبعة أشهر الأخيرة.

وأضاف ذات البلاغ بأنه يمكن الاطلاع على المنهاج الدراسي المراجع لمادة التربية الإسلامية للأسلاك التعليمية الثلاث عبر البوابة الرسمية للوزارة.


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المغرب شوف تيفي مادة التربية الإسلامية وزارة التربية الوطنية الكتب المدرسية

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