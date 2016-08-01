بالفيديو وفي أول خروج إعلامي..هذا تعليق ''أحماد القباج'' على رفض قبول وثائق ترشيحه من طرف ولاية مراكش: لقد وجهت رسالة إلى الملك لإنصافي

قال السلفي ''أحماد القباج'' في تصريح خص به ''شوف تيفي'' أنه توصل ليلة البارحة بقرار ولاية مراكش برفض قبول وثائق ترشحه من طرف باشا مدينة مراكش.

شوف تيفي



قال السلفي "أحماد القباج" في تصريح خص به "شوف تيفي" أنه توصل ليلة البارحة بقرار ولاية مراكش برفض قبول وثائق ترشحه من طرف باشا مدينة مراكش.

وأضاف مرشح بن كيران بدائرة مراكش-جليز أنه إلتجأ للقضاء الإداري لإنصافه بعد رسالة إلى الملك، حيث رفع دعوى قضائية إستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش عبر محاميه للطعن في قرار عمالة المدينة.

وصرح القباج، أنه يحمل الصفتين معا التي كتبهما في وثائق الترشيح، حيث يشتغل كأستاذ للتعليم الخصوصي، ورجل أعمال عبر شركة "إبن تاشفين" الخاصة.

وأردف القباج، أن الخطوات التي أقدم عليها جاءت بشكل فردي فيما يخص رسالته للملك، وبتشاور مع أعضاء حزب العدالة والتنمية بمراكش فيما يخص رفع دعوى قضائية.

ونفى القباج، توصله بأي إتصال هاتفي من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، لكنه سيتواصل مع الأمانة العامة للحزب في وقت لاحق حسب قوله.

هذا، وتوصل القباج بقرار ولاية مراكش من طرف باشا المنطقة الحضرية الحي المحمدي بالمدينة مساء أمس الخميس، يخبره عن أسباب رفض ترشحه وهي " أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".