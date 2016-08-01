عاجل.. شخص يشرمل طليقته في الشارع العام بسلا ويشوه وجهها بواسطة السلاح الأبيض

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة سلا الجديدة وبالتحديد بالقرب من شارع محمد حصار، شهدت قبل قليل، جريمة مروعة بطلها شخص أقدم على شرملة طليقته.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مدينة سلا الجديدة وبالتحديد بالقرب من شارع محمد حصار، شهدت قبل قليل، جريمة مروعة بطلها شخص أقدم على شرملة طليقته.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية كانت متوجهة إلى عملها بأحد الحمامات، وتفاجأت بطليقها يعترض سبيلها ويقوم بتشويه وجهها بواسطة السلاح الأبيض، بالإضافة إلى توجيه مجموعة من الطعنات الخطيرة لها على مستوى الفخذ.

وأضاف المصدر ذاته بأن مجموعة من المواطنين كانوا بعين المكان قاموا بالتدخل وإنقاذ الضحية وتسليم الجاني إلى المصالح الأمنية، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.