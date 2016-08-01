بالصورة والفيديو..مغاربة يطلقون حملة ''كلنا لمياء'' تضامنا مع المغربية التي تعرضت للاغتصاب على يد سعوديين

بعد تداول فيديو ظهرت فيه فتاة مغربية وهي تكشف تعرضها للاغتصاب على يد سعوديين، ،أطلق مغاربة حملة فايسبوكية تضامنية تحت عنوان '' كلنا لمياء'' عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





"شوف تيفي"



بعد تداول فيديو ظهرت فيه فتاة مغربية وهي تكشف تعرضها للاغتصاب على يد سعوديين، ،أطلق مغاربة حملة فايسبوكية تضامنية تحت عنوان " كلنا لمياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وطالب مطلقو هذه الحملة جميع المغاربة بالمشاركة، حتى تصل رسالتهم إلى السلطات المغربية وخاصة السفارة بالسعودية حتى تتدخل وتنصف لمياء التي تعرضت للإهانة والمهانة والذل على يد زوجها السعودي بمدينة جدة، بالإضافة إلى تعرضها إلى الاغتصاب على يد سعوديين خلال نهار شهر رمضان.

وكانت لمياء قد ظهرت في مقطع فيديو مدته حوالي 13 دقيقة وهي تسرد تفاصيل حكايتها المؤلمة، وتناشد المسؤولين في سفارة المغرب بالسعودية لإنصافها حتى تعود لأرض الوطن.





