بالصورة.. رئيس فريق الرجاء البيضاوي يدخل الانتخابات التشريعية من بوابة الأحرار

تأكد رسميا دخول سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، غمار منافسات الانتخابات التشريعية، المقررة يوم الجمعة 7 أكتوبر القادم، من بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار.



"شوف تيفي"



تأكد رسميا دخول سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، غمار منافسات الانتخابات التشريعية، المقررة يوم الجمعة 7 أكتوبر القادم، من بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار.



وعكس تصريحاته السابقة، التي أكد خلالها عدم دخوله الانتخابات وتركيزه على مشاكل فريق الرجاء، حصل حسبان، المنسق الجهوي السابق لحزب الحركة الشعبية بمدينة الدار البيضاء، على تزكية حزب الحمامة في دائرة الفداء مرس السلطان، معقل جماهير فريق الرجاء البيضاوي.



وباشر سعيد حسبان، الرئيس السابق لمقاطعة الفداء درب السلطان عن حزب السنبلة، نشاطه الحزبي مع التجمع الوطني للأحرار بحضور مراسيم تقديم البرنامج الانتخابي لحزب الحمامة، مساء أمس الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء، حيث ظهر رفقة صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع، والمنسق الإقليمي زكريا بنكيران.



وفاجأ حسبان الجميع بتغيير لونه السياسي، بعدما كان يشغل منصب المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية بمدينة الدار البيضاء لعدة سنوات، قبل أن يختار الالتحاق بصفوف حزب عصمان، قبيل أيام من انتخابات 7 أكتوبر التشريعية.