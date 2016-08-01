خطير..عصابة تهاجم أفراد عائلات كانوا في سهرة في أحد الدواوير بورززات

"شوف تيفي"
اهتز دوار أيت مروان بورززات في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة أبطالها أفراد عصابة هاجموا عائلات خلال استمتاعهم بعروض ومسرحيات منظمة في الدوار.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد هذه العصابة منتمون إلى دوار أوديد المجاور إلى دوار أيت مروان، ما خلف إصابة العديد من أفراد هذه العائلات بجروح متفاوتة الخطورة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.