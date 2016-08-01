خطير..عصابة تهاجم أفراد عائلات كانوا في سهرة في أحد الدواوير بورززات

اهتز دوار أيت مروان بورززات في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة أبطالها أفراد عصابة هاجموا عائلات خلال استمتاعهم بعروض ومسرحيات منظمة في الدوار.



"شوف تيفي"

اهتز دوار أيت مروان بورززات في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على وقع جريمة مروعة أبطالها أفراد عصابة هاجموا عائلات خلال استمتاعهم بعروض ومسرحيات منظمة في الدوار.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد هذه العصابة منتمون إلى ​​دوار أوديد المجاور إلى دوار أيت مروان، ما خلف إصابة العديد من أفراد هذه العائلات بجروح متفاوتة الخطورة.







