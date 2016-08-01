عاجل : هذه خطوات السلفي ''احماد القباج'' بعد منعه من الترشح من طرف ولاية مراكش

علمت ''شوف تيفي'' أن محامي السلفي احماد القباج وضع قبل قليل دعوى قضائية إستعجالية بالمحكمة الإدارية بمراكش، ضد قرار عمالة المدينة برفض ملف ترشيحه.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن محامي السلفي احماد القباج وضع قبل قليل دعوى قضائية إستعجالية بالمحكمة الإدارية بمراكش، ضد قرار عمالة المدينة برفض ملف ترشيحه.

وأضافت مصادر مطلعة، أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية بمراكش هم من طالبوا من أحماد القباج التوجه نحو القضاء الإستعجالي، لإستصدار حكم قضائي بهدف إلغاء قرار ولاية مراكش تانسيفت - الحوز.

وحسب ذات المصادر، فإن احماد القباج توصل بقرار الولاية من طرف باشا المنطقة الحضرية الحي المحمدي بمدينة مراكش مساء أمس الخميس، يخبره عن أسباب رفض ترشحه وهي " أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي".



وفي ذات السياق، قام "أحماد القباج " ببعث رسالة إلى الملك محمد السادس بعد منعه من الترشح من طرف ولاية مراكش.

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