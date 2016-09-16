سابقة : برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار تتنكر في زي ''بوجلود''

ظهرت الفنانة الأمازيغية ''فاطمة شاهو'' المعروفة فنيا بتباعمرانت في صور وفيديوهات إلتقطها إعلاميون وناشطون فايسبوكيون وهي متنكرة في زي ''بوجلود '' إحتفاءا بالفلكلور المحلي المعروف بجهة سوس.

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ظهرت الفنانة الأمازيغية "فاطمة شاهو" المعروفة فنيا بتباعمرانت في صور وفيديوهات إلتقطها إعلاميون وناشطون فايسبوكيون وهي متنكرة في زي "بوجلود " إحتفاءا بالفلكلور المحلي المعروف بجهة سوس.

وحسب فيديو بث في الصفحة الخاصة بالبرلمانية المثيرة للجدل عن حزب التجمع الوطني للأحرار بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، قالت البرلمانية أن إرتدائها لجلود الأضاحي بهدف المشاركة في مهرجان "بلماون " تجسيدا للتراث الشعبي لأهل سوس والذي وجب الحفاظ عليه من الإندتار.



وتأتي واقعة تنكر البرلمانية في زي جلود الأضاحي، بعد الجدل الواسع الذي خلفه طرحها لسؤال شفوي بالبرلمان باللغة الأمازيغية على الوزير محمد الوفا.

وخلفت خطوة تابعمرانت، جدلا واسعا بالفايسبوك بين مناصريها الذين يعتبرونها دعما للتراث الأمازيغي الذي تشتهر به المنطقة، وبين من يرى في خطوتها محاولة إستمالة المدافعين عن الثقافة الأمازيغية خاصة مع قرب الإنتخابات التشريعية المقبلة.