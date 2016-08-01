مثير وبالفيديو.. حجاج جزائريون طلقوا زوجاتهم وتبادلوا العنف بالديار المقدسة

كشف أحد الحجاج الجزائريين في حوار له مع قناة النهار الجزائرية مجموعة من الأحداث التي شهدها الحج خلال الموسم الحالي والتي اعتبرها طرائف، ومن بينها قيام أربعة حجاج بتطليق زوجاتهم بالديار المقدسة.



"شوف تيفي"

كشف أحد الحجاج الجزائريين في حوار له مع قناة النهار الجزائرية مجموعة من الأحداث التي شهدها الحج خلال الموسم الحالي والتي اعتبرها طرائف، ومن بينها قيام أربعة حجاج بتطليق زوجاتهم بالديار المقدسة.



وأوضح المتحدث ذاته بأن أسباب قيام الأزواج بتطليق زوجاتهم وسط الديار المقدسة تعود إلى صعوبة التأقلم مع الأجواء والدخول في خصومات بسبب الضغط الرهيب الذي عاشوه طيلة فترة الحج.

وأضاف ذات المتحدث بأنه وقف على حالة تبادل للضرب والتعنيف بين حاجين جزائرين، مؤكدا بأنه تدخل وجعلهما يعقدان الصلح ويكملان حجهما حتى يقبل منهما.