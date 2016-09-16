بالصور.. ضربة موجعة لحزب الوزير المفعفع قبل الانتخابات بشيشاوة

مع اقتراب انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، أقدم تسعة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة سيدي المختار إقليم شيشاوة، على تجميد عضويتهم من حزب الحمامة.

"شوف تيفي"



مع اقتراب انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، أقدم تسعة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة سيدي المختار إقليم شيشاوة، على تجميد عضويتهم من حزب الحمامة.

وبرر هؤلاء المستشارون قرارهم هذا بعدم اقتناعهم للطريقة التي زكى بها الحزب أحد المنتمين إليه للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى عدم دعوتهم لحضور أشغال المؤتمر الوطني للحزب.



