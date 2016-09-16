بالوثيقة ورغم التحالف : ''البيبيس'' يحرم ''البيجدي'' من رئاسة جماعة ''الريش''

فقد حزب العدالة والتنمية رئاسة المجلس الجماعي لبلدية الريش بإقليم ميدلت بعد إستقالة 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية في المجلس المسير.



شوف تيفي



فقد حزب العدالة والتنمية رئاسة المجلس الجماعي لبلدية الريش بإقليم ميدلت بعد إستقالة 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية في المجلس المسير.

وتوصلت كتابة المجلس الجماعي للريش بعد ظهر أمس الخميس، عن طريق مفوض قضائي باستقالة حوالي 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية بالمجلس الجماعي المذكور.

وحسب منطوق بلاغ الإستقالة، فإن الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية "مارس الاقصاء الممنهج في حق المعارضة بالمجلس رغم ما ينص عليه الدستور من وجود إشراك المعارضة في تدبير الشأن المحلي".

وقالت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" ، أن عضوين ينتميان لحزب التقدم والاشتراكية غيرا وجهتهما نحو المعارضة، حيث أضحت تشكل الأغلبية داخل المجلس بـ 16 عضوا مقابل 13 للأقلية المسيرة، رغم إلتحاق عضو بحزب الأصالة والمعاصرة بها، ليصبح عدد مستشاريها هو 14 مقابل 15 للمعارضة، ما يعني أن انتخابات تكميلية، لإعادة تشكيل المجلس من جديد، تلوح في الأفق حسب ذات المصادر.