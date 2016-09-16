 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:إيطاليا تُودع رئيسها | دولي

عاجل:إيطاليا تُودع رئيسها

مدارس المغرب في الرتبة 73 بين 76 دولة وهذه التفاصيل | مجتمع

مدارس المغرب في الرتبة 73 بين 76 دولة وهذه التفاصيل

صادم : بعد تعوار العين..منحرف يشرمل وجه طبيب بالزيزوار في مركز صحي | حوادث و حقوق

صادم : بعد ''تعوار'' العين..منحرف يشرمل وجه طبيب ''بالزيزوار'' في مركز صحي

فيديو جد مؤثر.. أم مغربية يتجاوز عمرها 70 سنة فقدت ابنها أثناء أداء مناسك الحج.. مشهد اللقاء ستدمع له عينيك ! | منوعات

فيديو جد مؤثر.. أم مغربية يتجاوز عمرها 70 سنة فقدت ابنها أثناء أداء مناسك الحج.. مشهد اللقاء ستدمع له

عاجل:اعتقال حارس أمن خاص اعتدى جنسيا على مستشارة جماعية من البيجيدي | بوليتيك

عاجل:اعتقال حارس أمن خاص اعتدى جنسيا على مستشارة جماعية من البيجيدي

منظمة ماتقيسش ولدي : ترشح أحماد القباج سبة على المؤسسة التشريعية | بوليتيك

منظمة ماتقيسش ولدي : ترشح أحماد القباج ''سبة على المؤسسة التشريعية''

وزارة التربية الوطنية تكشف أسباب تأخر صدور الكتب الجديدة الخاصة بمادة التربية الإسلامية | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تكشف أسباب تأخر صدور الكتب الجديدة الخاصة بمادة التربية الإسلامية

إيداع شرطي بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان بعد سَبه مؤسسات وطنية | حوادث و حقوق

إيداع شرطي بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان بعد سَبه مؤسسات وطنية

بالفيديو وفي أول خروج إعلامي..هذا تعليق أحماد القباج على رفض قبول وثائق ترشيحه من طرف ولاية مراكش: لقد وجهت رسالة إلى الملك لإنصافي | بوليتيك

بالفيديو وفي أول خروج إعلامي..هذا تعليق ''أحماد القباج'' على رفض قبول وثائق ترشيحه من طرف ولاية

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بالوثيقة ورغم التحالف : ''البيبيس'' يحرم ''البيجدي'' من رئاسة جماعة ''الريش''
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 10:19 بالوثيقة ورغم التحالف : البيبيس يحرم البيجدي من رئاسة جماعة الريش | بوليتيك
بالوثيقة ورغم التحالف : ''البيبيس'' يحرم ''البيجدي'' من رئاسة جماعة ''الريش''
فقد حزب العدالة والتنمية رئاسة المجلس الجماعي لبلدية الريش بإقليم ميدلت بعد إستقالة 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية في المجلس المسير.


شوف تيفي

فقد حزب العدالة والتنمية رئاسة المجلس الجماعي لبلدية الريش بإقليم ميدلت بعد إستقالة 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية في المجلس المسير.

وتوصلت كتابة المجلس الجماعي للريش بعد ظهر أمس الخميس، عن طريق مفوض قضائي باستقالة حوالي 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية بالمجلس الجماعي المذكور.

وحسب منطوق بلاغ الإستقالة، فإن الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية "مارس الاقصاء الممنهج في حق المعارضة بالمجلس رغم ما ينص عليه الدستور من وجود إشراك المعارضة في تدبير الشأن المحلي".

وقالت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" ، أن عضوين ينتميان لحزب التقدم والاشتراكية غيرا وجهتهما نحو المعارضة، حيث أضحت تشكل الأغلبية داخل المجلس بـ 16 عضوا مقابل 13 للأقلية المسيرة، رغم إلتحاق عضو بحزب الأصالة والمعاصرة بها، ليصبح عدد مستشاريها هو 14 مقابل 15 للمعارضة، ما يعني أن انتخابات تكميلية، لإعادة تشكيل المجلس من جديد، تلوح في الأفق حسب ذات المصادر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البيجدي البيبيس الريش ميدلت إستقالة الأعضاء إنتخابات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:اعتقال حارس أمن خاص اعتدى جنسيا على مستشارة جماعية من البيجيدي | بوليتيك

عاجل:اعتقال حارس أمن خاص اعتدى جنسيا على مستشارة جماعية من البيجيدي

منظمة ماتقيسش ولدي : ترشح أحماد القباج سبة على المؤسسة التشريعية | بوليتيك

منظمة ماتقيسش ولدي : ترشح أحماد القباج ''سبة على المؤسسة التشريعية''

وزارة التربية الوطنية تكشف أسباب تأخر صدور الكتب الجديدة الخاصة بمادة التربية الإسلامية | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تكشف أسباب تأخر صدور الكتب الجديدة الخاصة بمادة التربية الإسلامية

بالفيديو وفي أول خروج إعلامي..هذا تعليق أحماد القباج على رفض قبول وثائق ترشيحه من طرف ولاية مراكش: لقد وجهت رسالة إلى الملك لإنصافي | بوليتيك

بالفيديو وفي أول خروج إعلامي..هذا تعليق ''أحماد القباج'' على رفض قبول وثائق ترشيحه من طرف ولاية مراكش: لقد وجهت رسالة إلى الملك لإنصافي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شباط: التحكم كاين فالعالم | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

شباط: التحكم كاين فالعالم

شباط: حزب الاستقلال يستحق أن يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات القادمة | بــووز

شباط: حزب الاستقلال يستحق أن يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات القادمة

شوف الصحافة: مستشار البيجيدي نصب على حجاج‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: مستشار البيجيدي نصب على حجاج‎

هذا تعليق أحماد القباج على رفض قبول وثائق ترشيحه من طرف ولاية مراكش | تسجيلات صوتية

هذا تعليق ''أحماد القباج'' على رفض قبول وثائق ترشيحه من طرف ولاية مراكش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:إيطاليا تُودع رئيسها | دولي
منذ 31 دقيقة

عاجل:إيطاليا تُودع رئيسها

مدارس المغرب في الرتبة 73 بين 76 دولة وهذه التفاصيل | مجتمع

مدارس المغرب في الرتبة 73 بين 76 دولة وهذه التفاصيل

صادم : بعد تعوار العين..منحرف يشرمل وجه طبيب بالزيزوار في مركز صحي | حوادث و حقوق

صادم : بعد ''تعوار'' العين..منحرف يشرمل وجه طبيب ''بالزيزوار'' في مركز صحي

فيديو جد مؤثر.. أم مغربية يتجاوز عمرها 70 سنة فقدت ابنها أثناء أداء مناسك الحج.. مشهد اللقاء ستدمع له عينيك ! | منوعات

فيديو جد مؤثر.. أم مغربية يتجاوز عمرها 70 سنة فقدت ابنها أثناء أداء مناسك الحج.. مشهد اللقاء ستدمع له

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.