عاجل.. انفجار مُدوي يهز فرنسا

"شوف تيفي"
شهدت منطقة ديجون بفرنسا، قبل قليل، انفجارا مدويا بأحد المباني القريبة من حديقة دراسي، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "لوبْس".
وأوضح المصدر ذاته بأنه لا علاقة للانفجار بعمل إرهابي، موضحا بأن الأمر يتعلق ربما بانفجار ناجم عن تسريب للغاز.
وأضاف ذات المصدر بأن الانفجار تسبب في إصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة.
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