بالصورة.. بعد منعه من الترشح.. القباج يراسل الملك محمد السادس وهذا ما قاله

نشر الشيخ السلفي حماد قباج على صفحته الرسمية بالفاسبوك رسالة مفتوحة للملك محمد السادس ناشده من خلالها الاهتمام بقضية منعه من الترشح في انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.

"شوف تيفي"

نشر الشيخ السلفي حماد قباج على صفحته الرسمية بالفاسبوك رسالة مفتوحة للملك محمد السادس ناشده من خلالها الاهتمام بقضية منعه من الترشح في انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.

وأوضح قباج في هذه الرسالة بأنه تسلم من رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي بعمالة مراكش رسالة من عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي علل من خلالها هذا الأخير رفض ترشيح "قباج" لعضوية مجلس النواب لأن البحث الإدراي في ملف ترشحه كشف بأنه عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي.

وانطلاقا مما سبق اعتبر الشيخ حماد قباج قرار والي جهة مراكش آسفي بالظلم البين والإهانة العظمى، مؤكدا بأنه إذا ما تبت صحة الاتهامات الموجهة إليه فالواجب يحتم اعتقاله وإدخاله إلى السجن، مطالبا البجيوي بالاعتذار مع ضرورة فتح الجهات المختصة لتحقيق بشأن البحث الإداري الذي أفضى إلى اتهامه.

وقال قباج كذلك في رسالة الموجهة للملك إنه مواطن مغربي متشبع بروح السلفية الوطنية التي تؤمن بالاعتدال والتعايش والانفتاح وحب الوطن وتتمسك بدولة المؤسسات والقانون، موضحا بأنه من أكبر المقاومين لدعوات وسلوك بث الكراهية والحقد والتفرقة والعنف بكل أشكاله، ومن أحرص الناس على تماسك مكونات المجتمع المغربي، خاتما رسالته بدعوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي كان سيترشح باسمه إلى تغليب المصلحة الوطنية في تفاعلها مع قضيته.





