أحماد القباج ممنوع من الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة وها علاش

أكدت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن السلفي أحماد القباج، لن يترشح للإنتخابات التشريعية المرتقبة يوم 7 أكتوبر المقبل، باسم حزب العدالة والتنمية بدائرة مراكش –جليز

شوف تيفي



أكدت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن السلفي أحماد القباج، لن يترشح للإنتخابات التشريعية المرتقبة يوم 7 أكتوبر المقبل، باسم حزب العدالة والتنمية بدائرة مراكش –جليز

وقالت ذات المصادر، أن ولاية مراكش تانسيفت الحوز رفضت قبول وثائق الترشيح لأحماد القباج، بسبب "إشاعة أفكار متطرفة، تحرض على التمييز والكراهية".

وذكرت مصادر خاصة من ولاية مراكش، أن المصالح المختصة في قبول ملفات المرشحين بعمالة مراكش رفضت منح توصيل الترشح لأحماد القباج يوم أمس الخميس 15 شتنبر 2016، وأخذ الوثائق الخاصة به.

وسبق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن زكت أحماد القباج وكيلا للائحة لإنتخابات 7 أكتوبر المقبل بدائرة مراكش جليز.





