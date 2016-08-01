تركيا تعتقل أربعة أشخاص كانوا يخططون لاستهداف سفارات غربية

أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية اعتقلت أربعة أفراد في إطار تحقيق في تهديد محتمل للبعثتين الدبلوماسيتين الألمانية والبريطانية لكنها لم تجد صلة تربط بين

"شوف تيفي"



أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية اعتقلت أربعة أفراد في إطار تحقيق في تهديد محتمل للبعثتين الدبلوماسيتين الألمانية والبريطانية لكنها لم تجد صلة تربط بين المشتبه بهم وأي جماعة إرهابية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن التحقيق جاء بعد معلومات مخابراتية عن تهديد محتمل من جانب تنظيم الدولة الإسلامية لهاتين البعثتين.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت في وقت سابق إنه تقرر إغلاق السفارة البريطانية في أنقرة اليوم الجمعة لأسباب أمنية، بينما ذكرت السفارة الألمانية على موقعها الإلكتروني إن بعثاتها ستفتح أبوابها لعمليات محدودة بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا التي استمرت أربعة أيام.



