صادم وبالفيديو.. مغاربة يشتكون من تعفن لحوم أضاحي العيد وتحول لونها إلى الأزرق

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر مواطنا وهو يكشف عن التعفن الذي لحق لحم أضحية العيد الخاص به، بالرغم من وضعه في صندوق مبرد.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر مواطنا وهو يكشف عن التعفن الذي لحق لحم أضحية العيد الخاص به، بالرغم من وضعه في صندوق مبرد.

وفور تداول هذا الفيديو تفاعل النشطاء بكثافة، مؤكدين بأن السبب الذي يجعل لحوم أضاحي العيد تتعفن ويتحول لونها إلى الأزرق يعود بالأساس إلى نوعية الأعلاف التي تتناولها أضاحي العيد، بينما طالب آخرون الجهات المسؤولة عن مراقبة صحة المواشي بضرورة تحمل مسؤوليتها والقيام بعملها خلال فترة بيع الأضاحي لحماية المستهلك.