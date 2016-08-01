صادم.. شوفو شنو وقع لطفلة بسبب الإهمال الطبي في مستشفى عمومي بالناظور

"شوف تيفي"
ظهرت طفلة في مقطع فيديو صادم وهي تبكي بحرقة نتيجة إصابتها بجرح على مستوى الأنف، مع تصريح مثير لوالدها الذي عبر عن غضبه الشديد من ضعف الخدمات والإهمال الطبي بمستشفى عمومي بالناظور.
وحسب مصادر محلية فإن أب الطفلة قام بأخذ ابنته المصابة بجرح على مستوى الأنف وانتظر لأكثر من أربع ساعات في قسم الأطفال إلا أنه لم يجد من يعالجها
وأوضحت المصادر ذاتها بأن الأمر يتعلق بمستشفى الحسني بالناظور، مؤكدة بأنه يعرف العديد من المشاكل والانزلاقات وهو الأمر الذي انعكس بالتالي على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.