صادم.. شوفو شنو وقع لطفلة بسبب الإهمال الطبي في مستشفى عمومي بالناظور

ظهرت طفلة في مقطع فيديو صادم وهي تبكي بحرقة نتيجة إصابتها بجرح على مستوى الأنف، مع تصريح مثير لوالدها الذي عبر عن غضبه الشديد من ضعف الخدمات والإهمال الطبي بمستشفى عمومي بالناظور.

"شوف تيفي"



ظهرت طفلة في مقطع فيديو صادم وهي تبكي بحرقة نتيجة إصابتها بجرح على مستوى الأنف، مع تصريح مثير لوالدها الذي عبر عن غضبه الشديد من ضعف الخدمات والإهمال الطبي بمستشفى عمومي بالناظور.



وحسب مصادر محلية فإن أب الطفلة قام بأخذ ابنته المصابة بجرح على مستوى الأنف وانتظر لأكثر من أربع ساعات في قسم الأطفال إلا أنه لم يجد من يعالجها



وأوضحت المصادر ذاتها بأن الأمر يتعلق بمستشفى الحسني بالناظور، مؤكدة بأنه يعرف العديد من المشاكل والانزلاقات وهو الأمر الذي انعكس بالتالي على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم.