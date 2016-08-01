''فيات كرايسلر ''تسحب 1.9 مليون سيارة من الأسواق العالمية

كشت شركة فيات كرايسلر اليوم الخميس، عن قرارها بسحب 1.9 مليون سيارة من الأسواق العالمية بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية مرتبط بثلاث حالات وفاة وخمس إصابات.

"شوف تيفي"



كشت شركة فيات كرايسلر اليوم الخميس، عن قرارها بسحب 1.9 مليون سيارة من الأسواق العالمية بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية مرتبط بثلاث حالات وفاة وخمس إصابات.



وحسب وكالة رويترز البريطانية فإن الخلل يتعلق بطراز بيع خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ومن بينها كرايسلر سيبرينج وكرايلسر 200 ودودج كاليبر وأفينجر وجيب باتريوت وكومباس.



وقالت فيات كرايسلر إن عملية الاستدعاء ستشمل أيضا السيارة لانسيا فلافيا متوسطة الحجم إنتاج عامي 2012 و2013.