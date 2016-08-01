خطير..إصابة لاجئين مغاربة في ألمانيا في هجوم لمتطرفين

تعرض لاجئون مغاربة لجروح متفاوتة الخطورة، خلال الهجوم الذي نفذه متطرفون محسوبون على اليمين المتطرق على مركز لإيواء اللاجئين شمال ألمانيا.

"شوف تيفي"



تعرض لاجئون مغاربة لجروح متفاوتة الخطورة، خلال الهجوم الذي نفذه متطرفون محسوبون على اليمين المتطرق على مركز لإيواء اللاجئين شمال ألمانيا.



وحسب وسائل إعلام ألمانية اليوم الخميس، فقد اندلعت اشتباكات بين 80 شخصاً ينتمون إلى اليمين الألماني المتطرف، ومجموعة من اللاجئين بألمانيا، وخاصة أولئك الذين يحملون جنسيات مغاربية.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن الشرطة الألمانية كشفت بأن الحادث استدعى نشر المئات من عناصرها من أجل السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء إلى المكان، حيث تم الاستعانة بقوات مكافحة الشغب لتفريق الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين .