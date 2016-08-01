مثير..روسيا تحجب موقعين إباحيين لأنهما منعا المواطنين من الإنجاب

كشفت وكالة ''روسكومنادزور'' الروسية، أمس الخميس، عن قرار الحكومة الروسية بخصوص حجب الموقعين الإباحيين ''بورنهاب'' و''يوبورن''، لأن مشاهدة مواطنيها للموقعين يمنعهم من الإنجاب.

"شوف تيفي"



كشفت وكالة "روسكومنادزور" الروسية، أمس الخميس، عن قرار الحكومة الروسية بخصوص حجب الموقعين الإباحيين "بورنهاب" و"يوبورن"، لأن مشاهدة مواطنيها للموقعين يمنعهم من الإنجاب.



وأكدت مصادر إعلامية روسية، أن السلطات الروسية حجبت الموقعين الإباحيين "بورنهاب" و"يوبورن"، وطالبت روادهما إلى الذهاب والبحث عن شريك في الحياة الحقيقية بدل مشاهدتهما.



وأضافت المصادر ذاتها أن المتحدث باسم وكالة "روسكومنادزور" قال إن الموقعين أصبحا خارج الخدمة في كل الأراضي الروسية، بعدما صدرت قرارات قضائية بهذا الشأن، ولن يتم التراجع عن هذا القرار إلا إذا حدث تغيير كلي في محتوى الموقعين.