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غريب.. الإنجاب من دون نساء أصبح ممكنا بعد هذه الدراسة
بتاريــخ : 16 شتنبر 2016 / 00:43 غريب.. الإنجاب من دون نساء أصبح ممكنا بعد هذه الدراسة | مجتمع
غريب.. الإنجاب من دون نساء أصبح ممكنا بعد هذه الدراسة
كشفت دراسة علمية قام بها العلماء حول إمكانية إنجاب الرجال للأطفال من دون الحاجة إلى النساء، حيث أظهرت الدراسات المذكورة أن الحيوانات المنوية وخلايا الجلد، وأي نوع من الخلايا غير المأخوذة من

شوف تيفي

 كشفت دراسة علمية قام بها العلماء حول إمكانية إنجاب الرجال للأطفال من دون الحاجة إلى النساء، حيث أظهرت الدراسات المذكورة أن الحيوانات المنوية وخلايا الجلد، وأي نوع من الخلايا غير المأخوذة من البويضات، هي كل ما يحتاجه العلماء لإجراء عملية التخصيب وتكوين الأجنة.

 وأضافت الدراسة إلى أن هذه التجربة العلمية أجريت على الفئران، ليستنتج العلماء أنه من الممكن إنتاج أجنة سليمة بعيدا عن عملية التخصيب الطبيعية، التي تعتمد على تلقيح البويضة بالحيوان المنوي.

وبهذا الخصوص، قال الدكتور توني بيري أن النتائج التي توصل بها العلماء تتحدى الطبيعة بكونها تقول أنه لا يمكن التكاثر إلا عن طريق تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية.

وفي هذا السياق، استطاع العلماء تكوين شبه أجنة من دون حيوانات منوية، عن طريق خداع البويضة بواسطة مواد كيمائية بدلا من الحيوانات المنوية وذلك لتصبح شبه جنين، إلا أن هذه الأجنة ماتت بعد فترة، فقام العلماء بعدها بحقن هذه الأجنة بالحيوانات المنوية لتحويلها إلى أجنة سليمة صحيا.

والغريب في الأمر أن نسبة نجاح ولادة 30 فأرا بهذه الطريقة تجاوزت 24 في المائة، ويعتقد أن التقنية المستخدمة في هذه الدراسة يمكن أن تسمح للنساء اللاتي يعانين من العقم الناتج عن العقاقير المضادة للسرطان أو العلاج الإشعاعي بأن ينجبن.

 

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دراسة علمة إنجاب أطفال حوانات منوية شوف تيفي علماء

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