نايضة في فرنسا..مواجهات عنيفة بين الأمن ومحتجين على قانون العمل الجديد

شهدت فرنسا يوم الخميس، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص ضد قانون العمل الجديد الذي خرجت به الحكومة يوليوز الماضي، وقد تطورت الأمور إلى مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة عدة أشخاص وخاصة في باريس.

"شوف تيفي"



شهدت فرنسا يوم الخميس، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص ضد قانون العمل الجديد الذي خرجت به الحكومة يوليوز الماضي، وقد تطورت الأمور إلى مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة عدة أشخاص وخاصة في باريس.



وحسب وسائل إعلام فرنسية فقد بلغ عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها 40 ألف متظاهر حسب النقابات العمالية،بينما تحدثت الشرطة عن مشاركة نحو 13500 شخص فيها.



وأضافت المصدر ذاته بأن تقديرات الشرطة الفرنسية، أشارت إلى مشاركة ما مجموعه 78 ألف متظاهر في جميع المدن الفرنسية.



وشهدت المظاهرة التي نظمت في باريس مواجهات عنيفة أصيب على إثرها شرطي بحروق في الساق وجرح خمسة أشخاص آخرون بينهم، نتيجة إلقاء متظاهرين لمقذوفات على قوات الأمن.