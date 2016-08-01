الملك يقوم بزيارة خاصة إلى مدينة مراكش

تعرف مدينة مراكش حالة استنفار كبير من السلطات المحلية استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس غدا الجمعة.

"شوف تيفي"

تعرف مدينة مراكش حالة استنفار كبير من السلطات المحلية استعدادا لاستقبال الملك محمد السادس غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس خلال زيارته إلى المدينة الحمراء بتفقد العديد من المشاريع وبالتحديد تلك المتعلقة بـ "كوب 22".

وتجدر الإشارة إلى أن الملك عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى أرض الوطن قادما من فرنسا لمشاركة المغاربة في احتفالات عيد الأضحى.