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ألف درهم وكبسة زر تمكنك من الإقامة في دولة أوروبية
بتاريــخ : 15 شتنبر 2016 / 23:25 ألف درهم وكبسة زر تمكنك من الإقامة في دولة أوروبية | مجتمع
ألف درهم وكبسة زر تمكنك من الإقامة في دولة أوروبية
كشف موقع''هيف بوست'' اليوم الخميس أنه بملئ استمارة قصيرة ومبلغ 100 يورو أي ألف درهم مغربية وكبسة زر، يمكن للشخص الحصول على إقامة إلكترونية رقمية في دولة أوروبية لم تطأها قدماه قط.


"شوف تيفي"


كشف موقع"هيف بوست" اليوم الخميس أنه بملئ استمارة قصيرة ومبلغ 100 يورو أي ألف درهم مغربية وكبسة زر، يمكن للشخص الحصول على إقامة إلكترونية رقمية في دولة أوروبية لم تطأها قدماه قط.

وأوضح الموقع ذاته بأنه وبكل سهولة ويسر، مبادرة الإقامة الإلكترونية الإستونية آخذةٌ في الانتشار لتوفر للأجانب فرصة لتأسيس شركاتهم وإيداع أموالهم إلكترونياً في هذه الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق.

وأضاف ذات الموقع بأن إستونيا دولة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها عن 1.3 مليون نسمة، 650 ألف فقط من هؤلاء هم في عمر العمل والإنتاج، وهو رقم يتوقع أن ينخفض ويتدنى خلال الـ10 سنوات المقبلة نظراً لعوامل شيخوخة السكان والهجرة خارجاً.

وحسب تقرير صحيفة الغارديان فإن تافي كوتكا موظف كبير في دائرة المعلوماتية الإستونية يترأس جهود الحكومة في هذا المشروع، يقول "ليس اجتذاب المهاجرين إلى بلدنا خياراً لنا، فالناس عادة ما يفضلون السويد أو النرويج. وما دمنا لسنا قادرين فعلياً على تحسين عدد سكاننا، فلماذا لا نقوم بذلك رقمياً على الإنترنت؟".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دولة أوروبية استونيا ألف درهم يورو السكان

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