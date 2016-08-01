مثير.. مرشح في انتخابات 7 أكتوبر يستعين بالشعوذة للحصول على حجاب القبول ضواحي مراكش

مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر التشريعية، قام مرشح بإقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش إلى الاستعانة بالسحر والشعوذة كوسيلة للحصول على عدد كبير من أصوات الناخبين، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.



"شوف تيفي"



مع اقتراب انتخابات 7 أكتوبر التشريعية، قام مرشح بإقليم الحوز ضواحي مدينة مراكش إلى الاستعانة بالسحر والشعوذة كوسيلة للحصول على عدد كبير من أصوات الناخبين، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن هذا المرشح الذي لم تحدد الحزب الذي ينتمي إليه، لجأ إلى مشعوذ معروف من اثنين أوريكة وذلك للحصول على تعويذة وحجاب "القبول" حتى يكون قادرا على هزيمة منافسيه والحصول على مقعد برلماني.



