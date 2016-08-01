خطير..معركة دامية بين حارسين للسيارات بالأسلحة البيضاء في كازا.. وهذه هي التفاصيل

شهدت منطقة عين السبع بالبيضاء قبل قليل، معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين حارسين للسيارات، حيث قاما خلال هذه المعركة بشرملة بعضهما.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة عين السبع بالبيضاء قبل قليل، معركة دامية بالأسلحة البيضاء بين حارسين للسيارات، حيث قاما خلال هذه المعركة بشرملة بعضهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سبب وقوع هذا العراك الدامي يعود إلى نشوب خلاف بين الحارسين حول الأحقية في استغلال أحد الأماكن الخاصة بركن السيارات، لتتطور الأمور إلى استعمال السلاح الأبيض حيث أصيب الأول بجرح غائر على مستوى العنق بينما أصيب الثاني بجرح خطير على مستوى الساق.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل الحارسين إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي العلاجات الضرورية.